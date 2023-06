Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Emlichheim (ots)

Am Freitag gegen 12.00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannte Zeugen haben gesehen, wie ein Bus, der in Fahrtrichtung Ringer Straße fuhr, den linken Außenspiegel eines geparkten schwarzen VW Passat touchiert haben soll. Die Zeugen hinterließen einen Zettel auf Niederländisch am beschädigten Pkw. Der Busfahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die unbekannten Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer: 05943-92000 zu melden.

