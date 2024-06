PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperverletzung bei Kerb in Hundstadt +++ Einbruch in Baucontainer in Königstein +++ Diebstahl von Roller in Friedrichsdorf +++ Unfälle mit Leichtverletzten in Schmitten und Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Körperverletzung bei der Kerb in Hundstadt Tatort: Grävenwiesbach-Hundstadt, Festplatz Tatzeit: Sonntag, 09.06.2024, 01:45 Uhr

Im Rahmen der an diesem Wochenende stattfindenden Kerb in Grävenwiesbach-Hundstadt kam es in der vergangenen Nacht zwischen zwei Besuchern zu Streitigkeiten, bei dem ein 18-Jähriger einen 25-Jährigen mit einem Faustschlag verletzte. Bei einem Schlichtungsversuch des Streits wurde auch ein weiterer 25-Jähriger von dem Täter leicht verletzt.

Einbruch in Baucontainer

Tatort: Königstein, Bischof-Kindermann-Straße Tatzeit: Freitag, 07.06.2024, 20:00 Uhr

Einbrecher verschafften sich am Freitagabend Zutritt zur Baustelle in der Bischof-Kindermann-Straße in Königstein. Dort hebelten die unbekannten Täter einen Baucontainer auf. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Die Täter wurden beobachtet und können deshalb wie folgt beschrieben werden: Person 1: männlich, circa 180-185 cm groß, südländischer Phänotyp, stämmige Statur, kurze braun-graue Haare, kurzer Bart, blaues T-Shirt, dunkle Hose Person 2: männlich, circa 180-185 cm groß, südländischer Phänotyp, stämmige Statur, schwarze kurze Haare, schwarzer kurzer Bart, schwarzes T-Shirt, graue Hose

Hinweise bitte an die Polizeistation Königstein unter Telefon 06174/92660.

Diebstahl von E-Scooter

Tatort: Bad Homburg, Bahnhof Tatzeit: Donnerstag, 06.06.2024, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete einen am Bahnhof im Fahrradkeller abgestellten und mit einem Fahrradschloss gesicherten grauen E-Scooter der Marke XIAOMI. Während der Tatausführung führte der männliche und insgesamt schwarz gekleidete Täter einen schwarzen Rucksack mit sich.

Diebstahl von Kleinkraftrad

Tatort: Friedrichsdorf, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße Tatzeit: zwischen Donnerstag, 06.06.2024, 16:30 Uhr und Freitag, 07.06.2024, 16:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein blauer Kleinkraftrad-Roller der Marke Peugeot in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Friedrichsdorf entwendet. Der Geschädigte hatte den Roller vor seinem Wohnhaus abgestellt und zudem mit einer Plane abgedeckt.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Diebstählen bitte an die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt Unfallort: Gemarkung Schmitten-Treisberg, Kreisstraße 742 Unfallzeit: Samstag, 08.06.2024, 16:02 Uhr

Zur genannten Zeit befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad die Strecke von Schmitten-Treisberg in Richtung Hunoldstal. Womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Sachschaden: ca. 3.000 Euro

Unfall mit Leichtverletztem

Unfallort: Gemarkung Bad Homburg, L 3205 / L 3008 Unfallzeit: Samstag, 08.06.2024, 12:55 Uhr

Ein 61-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Landesstraße (L 3008/Vilbeler Straße) aus Richtung Nieder-Erlenbach kommend in Richtung Ober-Erlenbach.

Eine 37-Jährige fuhr mit einem Pkw Citroen die Landesstraße aus Richtung Kloppenheim und wollte an der Einmündung L 3205 / L 3008 auf die L 3205 einbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Sachschaden: ca. 1.050 Euro

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell