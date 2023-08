BPOL NRW: Drei Parfüms, zwei Tage, eine Festnahme durch Bundespolizei

Hagen (ots) - Am gestrigen Nachmittag (29. August) nahmen Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hagen einen Mann fest. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits mehrfach nach ihm fahnden. Gegen 15:40 Uhr führten die Polizisten ihre Streifentätigkeit am Hagener Hauptbahnhof durch. Dabei fiel ihnen eine Person auf, die beim Erblicken der Beamten einen sehr nervösen Eindruck ...

