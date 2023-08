Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter schleift Mann an den Beinen durch den Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Drensteinfurt/Hamm/Münster (ots)

Am Montagmorgen (29. August) soll ein Unbekannter einen 50-jährigen Mann in einer Regionalbahn von Münster nach Hamm zu Boden gestoßen haben und ihn anschließend an den Beinen einige Meter durch den Zug geschleift haben.

Zuvor soll es zwischen den beiden Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, nachdem der Unbekannte den 50-Jährigen ungefragt in ein Gespräch verwickeln wollte.

Beim Halt des Zuges im Bahnhof Drensteinfurt verließ der Unbekannte den Zug.

Der 50-jährige Ennigerloher klagte nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Hamm über Schmerzen und wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der am 29. August 2023 Fahrgast der RB 89 von Münster nach Hamm war und den Zug gegen 05:23 Uhr in Drensteinfurt verlassen hat?

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, 170cm - 175cm groß, Brillenträger, bekleidet mit einer blaue Jeans und einer grauen Jacke der Marke Northface

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder 0251/974370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell