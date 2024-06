PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wegen Zigaretten zusammengeschlagen +++ U-Bahnhaltestelle beschmiert +++ Poller aus Einfahrt gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wegen Zigaretten zusammengeschlagen,

Oberursel, Nassauer Straße, Mittwoch, 05.06.2024, 23:15 Uhr

(da)Am Mittwochabend wurde ein Mann in Oberursel wegen einer Packung Zigaretten zusammengeschlagen. Der 49-Jährige befand sich um 23.15 Uhr in der Nassauer Straße gegenüber dem Bahnhof. Hier sprachen ihn zwei ihm unbekannte Personen an und fragten nach Zigaretten. Als er den beiden eine Zigarettenpackung hinhielt, hätten sie ihm diese aus der Hand gerissen und wiederholt auf ihn eingetreten und -geschlagen. Weiterhin hätten sie ihn beleidigt und gedroht ihn abzustechen. Ein Messer hätten sie aber nicht vorgezeigt. Mit den Zigaretten seien die beiden Aggressoren dann in Richtung des U-Bahnhofs geflohen. Es handelte sich um zwei Männer im Alter von etwa 20 Jahren. Sie hatten beide einen dunkleren Hauttyp und waren circa 1,70 Meter groß. Einer war hell gekleidet mit einer weißen Weste und weißer Bauchtasche. Darüber hinaus trug er eine schwarze Bauchtasche diagonal über den Oberkörper. Sein Komplize trug ein rotes Oberteil und ebenfalls eine schwarze Bauchtasche diagonal über den Oberkörper. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Sachverhalt. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Ergreifung der beiden unbekannten Täter geben können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegengenommen.

2. U-Bahnhaltestelle beschmiert,

Oberursel-Weißkirchen, Frankfurter Landstraße, Mittwoch, 05.06.2024,

(da)Am Mittwochmorgen stellten Zeugen Farbschmierereien an der U-Bahnhaltestelle im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen fest. Unbekannte hatten die Sitzvorrichtungen an der Station an der Frankfurter Landstraße mit diversen Schriftzügen und Symbolen verunstaltet. Hierzu nutzten die Vandalen einen Permanent Marker. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

3. Poller aus Einfahrt gestohlen,

Steinbach, Staufenstraße, Dienstag, 04.06.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 05.06.2024, 13 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch einen Poller aus einer Hofeinfahrt in Steinbach entwendet. Der Poller befand sich zuletzt am Dienstag gegen 17 Uhr im Vorgarten der Anschrift in der Staufenstraße. In der Zeit bis Mittwoch, 13 Uhr haben Unbekannte diesen abmontiert und mitgenommen. Eigentlich war der Poller mechanisch gegen eine Wegnahme gesichert. Der Wert des Pollers beträgt rund 500 Euro. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizeistation Oberursel nimmt unter der Rufnummer (06171) 6240-0 Hinweise entgegen.

