POL-HG: Uhr vom Handgelenk gestohlen +++ Elektronik aus Pkw gestohlen +++ Drei Fahrräder von Gartengrundstück gestohlen +++ E-Bikes aus Tiefgarage gestohlen +++ Mehrere Einbrüche in Gewerbebetriebe

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Uhr vom Handgelenk gestohlen,

Königstein, Hauptstraße, Samstag, 01.06.2024, 11 Uhr

(da)Ein vermeintlich harmloses Gespräch kostete am Samstag einen Königsteiner seine hochwertige Armbanduhr. Der Mann befand sich gegen 11 Uhr auf der Hauptstraße, als er von einem ihm fremden Mann angesprochen wurde, der ihn um Geld bat. Als er das Geld nicht aushändigen wollte, kam der Fremde immer näher. Hierbei habe er unbemerkt die Armbanduhr des Angesprochenen im Wert von mehreren tausend Euro von dessen Handgelenk entwendet. Mit dieser Beute gelang dem Dieb die Flucht. Er war derart geschickt, dass der Bestohlene den Verlust erst zu Hause bemerkte. Bei dem Dieb handelte es sich um einen circa 40 Jahre alten Mann. Er war 1,80 Meter groß, hatte eine normale Statur und dunkle Haare. Er sprach Deutsch mit einem nicht näher definierbaren Akzent. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet unter der Rufnummer (06171) 2712-0 um Hinwiese zu dem Trickdieb und der Tat.

2. Elektronik aus Pkw gestohlen,

Bad Homburg, Carl-Goerdeler-Straße & Valkenierstraße, angezeigt am Montag, 03.06.2024

(da)Am Montag zeigten zwei Autobesitzer aus Bad Homburg an, dass aus ihren BMW die Bordelektronik entwendet worden war. Im ersten Fall parkte ein weißer BMW 530d seit Samstag, 23 Uhr in der Carl-Goerdeler-Straße in Höhe der Hausnummer 15. Die Diebe öffneten das Auto auf unbekannte Art und Weise und bauten die Elektronik des Lenkrads sowie des Armaturenbretts aus, um dann mit dieser Beute zu flüchten. Die identische Vorgehensweise wurde am Montag auch aus der Valkenierstraße gemeldet. Hier parkte ein grauer BMW 320d in Höhe der Hausnummer 20, als er den Dieben zum Opfer fiel. Derzeit wird der Schaden an beiden Fahrzeugen auf über 14.000 Euro geschätzt. Entsprechend bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in den vergangenen Tagen verdächtige Feststellungen in den besagten Straßen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (06171) 2712-0 an die Kriminalpolizei.

3. Drei Fahrräder von Gartengrundstück gestohlen, Glashütten, Weiherstraße, Sonntag, 02.06.2024, 16 Uhr bis Montag, 03.06.2024, 13.30 Uhr

(da)In der Zeit von Sonntag auf Montag schlugen Fahrraddiebe auf einem Gartengrundstück in Glashütten zu. In der dortigen Weiherstraße waren drei Fahrräder in einer Gartenlaube untergebracht. Es handelte sich um ein E-Bike der Marke "Cannondale", ein Mountainbike der Marke "Giant" und ein E-Bike der Marke "Focus". Alle Räder hatten einen Wert von circa 16.000 Euro. Nun gelangten zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 13.30 Uhr Fahrraddiebe auf das Grundstück, brachen die Laube auf und entwendeten die Räder. Bisher liegen keine Täterhinweise vor, entsprechend bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06171) 2712-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

4. E-Bikes aus Tiefgarage gestohlen,

Oberursel, Homburger Landstraße, Donnerstag, 30.05.2024, 7 Uhr bis Sonntag, 02.06.2024, 19.30 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen wurden zwei E-Bikes aus einer Tiefgarage in Oberursel gestohlen. Die Fahrräder lagerten seit Donnerstag in der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Homburger Landstraße. In der Zeit bis Sonntagabend verschafften sich Unbekannte Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten die Zweiräder der Marke "Giant" und "Specialized" im Wert von insgesamt über 5.000 Euro. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer (06171) 2712-0 Hinweise entgegen.

5. Mehrere Einbrüche in Gewerbebetriebe, Usingen, Montag, 03.06.2024, 0.30 Uhr

(da)Am frühen Montagmorgen fielen drei Gewerbebetriebe in Usingen Einbrechern zum Opfer. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Täter zunächst in ein Bürogebäude in der Straße "Am Gebackenen Stein". Hier entwendeten sie einen Fernseher und die Autoschlüssel eines grauen Citroen Jumper. Das dazugehörige Fahrzeug parkte auf einem vor dem Gebäude befindlichen Firmenparkplatz. Mit diesem Fahrzeug begaben sich die Täter in die Raiffeisenstraße. Dort verschafften sie sich Zutritt zu den Lagerräumen von zwei Handwerksbetrieben, wo sie Buntmetall im Wert von mehreren tausend Euro in den zuvor entwendeten Transporter luden und schlussendlich flüchteten. Insgesamt betrug ihre Beute knapp 17.000 Euro. Die Polizei fahndet nun nach den Dieben und dem gestohlenen Transporter. An diesem waren zuletzt die Kennzeichen "HG-RB 115" angebracht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

