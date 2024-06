PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frau in Wohnung tot aufgefunden - verstorbener Ehemann tatverdächtig

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Frau in Wohnung tot aufgefunden - verstorbener Ehemann tatverdächtig, Bad Homburg, Wetterauer Straße, Sonntag, 02.06.2024

(da)Bereits am Sonntag berichtete die Polizei von einem möglichen Gewaltverbrechen in der Wetterauer Straße in Bad Homburg. Nach bisherigen Erkenntnissen steht ein 66-jähriger Mann im Verdacht, seine Ehefrau durch stumpfe Gewalteinwirkung getötet zu haben, bevor er sich in sein Auto gesetzt und in der Homburger Straße sein Leben genommen haben soll. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern jedoch weiter an, um die Umstände der Tat zweifelsfrei zu klären.

