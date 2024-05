PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Kelleraufbrüche in Kronberg +++ Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mehrere Kelleraufbrüche in Kronberg,

Kronberg, Merianstraße & Jaminstraße, Dienstag, 28.05.2024, 17 Uhr bis Donnerstag, 30.05.2024, 8 Uhr

(da)Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen kam es in Kronberg zu mehreren, meist versuchten Einbrüchen in Kellerabteile. Zwischen Dienstag, 17 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Merianstraße. Dort machte er sich an mehreren Kellerabteilen zu schaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte er auch in einen Duschraum des Gebäudes, entwendete jedoch nichts. Im gleichen Zeitraum ereignete sich auch ein Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Jaminstraße. Hier waren die Täter "erfolgreicher". Sie gelangten an einen Metallschrank, in dem sich Schmuck und Bargeld befanden. Mit dieser Beute konnten sie unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

2. Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt, Bad Homburg, Saalburgstraße, Mittwoch, 29.05.2024, 8.20 Uhr

(da)Bei einem Unfall in Bad Homburg ist am Mittwochmorgen ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der 16-Jährige befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Saalburgstraße aus Richtung Saalburgchaussee kommend. Gleichzeitig wollte eine 48-Jährige mit ihrem VW aus einer Grundstückseinfahrt auf die Saalburgstraße einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 16-Jährige geriet nach dem Unfall noch in den Gegenverkehr, wo er mit einem weiteren VW kollidierte. An allen Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Glücklicherweise erlitt er nach erster Einschätzung nur leichte Verletzungen.

