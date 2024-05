PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperliche Auseinandersetzung +++ Täter bei Einbruch gestört +++ Autoaufbrecher unterwegs +++ Diebstahl aus Gartenhütte und Wohnwagen +++ Einbruch in Geräteschuppen eines Kleingartens

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung beim Brunnenfest, Oberursel, Hollerberg, Montag, 27.05.2024, 23.10 Uhr

(ro)In Oberursel kam es am Montagabend während des Brunnenfests zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen. Ein 26-Jähriger und sein Begleiter gerieten in der Straße "Hollerberg" mit einer vierköpfigen Gruppe Heranwachsender in Streit. Im weiteren Verlauf soll das Duo drei aus der Gruppe geschubst und geschlagen haben, der vierte sei zu Boden gestoßen und getreten worden. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten ernsthaft verletzt. Das Duo entfernte sich in unbekannte Richtung, nachdem einer der Vierergruppe die Polizei informiert hatte. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den 26-Jährigen antreffen und stellten dessen Personalien fest. Sein Begleiter konnte nicht mehr aufgefunden werden. Es soll sich um einen Mann zwischen 20 und 25 Jahren handeln, der eine schwarz-rote Trainingsjacke der "SG Eintracht Frankfurt" und eine rote Kappe getragen haben soll. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Auseinandersetzung dauern an. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um sachdienliche Hinweise.

2. Täter bei Einbruch gestört,

Seulberg, Friedrichsdorf, In den Dorngärten, Montag, 27.05.2024, 16.25 Uhr

(my)Am Montagnachmittag kam es in Friedrichsdorf-Seulberg in der Straße "In den Dorngärten" am helllichten Tag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die beiden Einbrecher verschafften sich über die Kellertür gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus und durchsuchten alle vier Etagen nach Wertgegenständen. Als der Hauseigentümer zurückkehrte, verließen die Täter das Haus über die aufgebrochene Kellertür und flüchteten mit einem Sprung über das Gartentor in unbekannte Richtung. Bereits zurechtgelegte Beute ließen sie dabei zurück. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Einbrechern um zwei männliche Personen im Alter von etwa 18-25 Jahren. Einer der Täter trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose, der andere war mit einem hellen Kapuzenpullover und einer hellen Jeanshose bekleidet. Die Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises nimmt Hinweise unter der (06172) 120-0 entgegen.

3. Autoaufbrecher unterwegs,

Bad Homburg, Louisenstraße, Oberursel, Weingärtenstraße, Sonntag, 26.05.2024, 17 Uhr bis Montag, 27.05.2024, 9 Uhr

(ro)Im Hochtaunuskreis waren in der Nacht auf Montag Autoaufbrecher unterwegs und haben Beute gemacht. Zwischen Mitternacht und Montagmorgen nutzten Unbekannte in Bad Homburg den Schutz der Dunkelheit und zerstörten eine Scheibe eines weißen Citroen Jumper, der in der Louisenstraße in Höhe der Hausnummer 144 stand. Die Täter entwendeten eine im Fahrzeug liegende Tasche, in der sich außer Bargeld auch eine Bankkarte befand, und flüchteten unerkannt. Mit der erlangten Bankkarte wurden bis zum Bekanntwerden des Diebstahls bereits mehrere Abbuchungen getätigt.

In Oberursel machten sich Autoaufbrecher zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen an einem in der Weingärtenstraße abgestellten Porsche Marcan zu schaffen. Sie öffneten den Pkw auf bislang unbekannte Art und Weise und entwendeten ein Ladegerät und zwei Sonnenbrillen im Wert von über 400 Euro. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Diebstahl aus Gartenhütte und Wohnwagen, Steinbach (Taunus), Stettiner Straße, Sonntag, 26.05.2024, 23 Uhr bis Montag, 27.05.2024, 10 Uhr

(my)In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Steinbach im Bereich der Stettiner Straße zu einem Einbruch in einen Schrebergarten sowie einen dort abgestellten Wohnwagen. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch das Gartentor, hebelten im Anschluss die Tür eines Wohnwagens und die Tür eines Geräteschuppens auf. Nachdem die Einbrecher die Räumlichkeiten durchsucht hatten, flüchteten diese mit diversen Gartengeräten im Gesamtwert von etwa 750 Euro in unbekannte Richtung. Bei den Gerätschaften handelt es sich unter anderem um einen Stromgenerator, Rasenmäher, Freischneider und einer Heckenschere. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg v.d. Höhe nimmt Hinweise unter der (06172) 120-0 entgegen.

5. Einbruch in Geräteschuppen eines Kleingartens, Steinbach (Taunus), Birkenweg, Sonntag, 26.05.2024, 19 Uhr bis Montag, 27.05.2024, 12.40 Uhr

(my)In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es im Birkenweg in Steinbach zu einem Einbruch in eine Gartenlaube sowie einem Geräteschuppen. Die bislang unbekannten Einbrecher hebelten das Vorhängeschloss des Gartentores auf und betraten widerrechtlich das Gartengrundstück. Nachdem die beiden Hütten gewaltsam geöffnet und daraufhin durchsucht wurden, flüchteten die Täter mit einer Werkzeugkiste samt Inhalt in unbekannte Richtung. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt circa 100 Euro. Hinweise werden von der Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

