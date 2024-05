PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Alkoholisiert gegenseitig geschlagen - Zeugen gesucht! +++ Person aus Gruppe heraus angegriffen +++ Betrunken auf entwendetem Fahrrad unterwegs und Handy geraubt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Alkoholisiert gegenseitig geschlagen - Zeugen gesucht! Oberursel, Eppsteiner Straße, Samstag, 25.05.2024, 01:40 Uhr

(he)Am frühen Samstagmorgen kam es in Oberursel zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der zwei Personen verletzt wurden. Den ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zwei 30- und 33-Jährige mit einem weiteren 30-Jährigen aneinander. Augenscheinlich waren alle drei Beteiligten alkoholisiert. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll es zu wechselseitigen Übergriffen zwischen dem 30- und 33-jährigen Duo auf der einen, sowie dem zweiten 30-Jährigen auf der anderen Seite gekommen sein. Zeugen gaben an, dass währenddessen auch der 30-Jährige von dem 33-Jährigen auf dem Boden liegend getreten worden sein soll. Der 30-Jährige, welcher getreten wurde trug sichtbare Verletzungen davon, lehnte eine Behandlung in einem Krankenhaus jedoch ab. Ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung wurde eröffnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche den Vorfall beobachtet haben sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Person aus Gruppe heraus angegriffen, Oberursel, Kleine Schmieh, Samstag, 25.05.2024, 1.50 Uhr

(ro)In Oberursel wurde am Samstag ein 18-Jähriger aus einer Gruppe heraus angegriffen und verletzt. Die Polizei wurde gegen 1.50 Uhr in die Straße "Kleine Schmieh" gerufen, da eine Person nach einer körperlichen Auseinandersetzung vom Rettungsdienst behandelt werde. Ersten Ermittlungen zufolge habe der Verletzte im Verlauf eines Streitgesprächs eine 8-köpfigen Gruppe von Jugendlichen, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, angepöbelt und sei dann von einer männlichen Person aus der Gruppe zu Boden geworfen und mehrfach geschlagen worden. Hierbei wurde er verletzt und musste von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schläger ließ erst von dem 18-Jährigen ab, nachdem ein Bekannter des 18-Jährigen rief, dass die Polizei verständigt sei. Die Personalien des Schlägers konnten ermittelt werden, da sich beide Beteiligten entfernt kennen. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um sachdienliche Hinweise.

3. Pfandflaschen und Windeln aus Mercedes gestohlen-Täterbeschreibung, Steinbach, Berliner Straße, Samstag, 25.05.2024, 10.45 Uhr

(ro)Am Samstag hat ein Unbekannter in Steinbach aus einem Mercedes Pfandflaschen sowie eine Packung Windeln gestohlen. Der Unbekannte machte sich gegen 10.45 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen, welches in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 10 auf einem Stellplatz abgestellt war und entfernte sich samt Beute in unbekannte Richtung. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem Täter um einen 1,70 Meter großen Mann handeln, der eine schwarze Jogginghose, eine graue Trainingsjacke sowie einen brauen Rucksack der Marke "Nike" getragen habe. Zeugen beschrieben den Mann als "dunkelhäutig". Die Polizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Betrunken auf entwendetem Fahrrad unterwegs und Handy geraubt, Oberursel, Stierstadt, In den Schwarzwiesen, Samstag, 25.05.2024, 23.20 Uhr

(ro)Am Samstagabend hat ein Fahrraddieb das Handy eines Mitteilers geraubt, nachdem dieser versuchte, den betrunkenen Radfahrer bis zum Eintreffen der Polizeistreife aufzuhalten. Gegen 23.20 Uhr wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass ein betrunkener Radfahrer in der Straße "In den Schwarzwiesen" unterwegs sei und immer wieder stürze. Der Radfahrer richtete seine als "Pistole" geformte Hand gegen den Kopf des Mitteilers und drohte ihm die Finger zu brechen. Dabei entriss er dem Mann dessen Mobiltelefon und beschädigte dieses. Die hinzugerufenen Streifen konnten den Flüchtigen zu Fuß im Nahbereich antreffen. In untermittelbarer Nähe wurde ebenfalls das Fahrrad aufgefunden. Der Mann stand augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Das Fahrrad habe der Mann am Bahnhof in Steinbach an sich genommen, dort sei es unverschlossen abgestellt gewesen. Nach der Festnahme wurde der Mann zur Polizeistation Oberursel gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt, bevor er die Dienststelle wider verlassen konnte. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Raubes, Fahrraddiebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

