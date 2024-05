PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus +++ Raub +++ Körperverletzungen +++ Schockanruf +++ Verkehrsunfälle mit Personenschäden +++ E-Bike entwendet +++ Sachbeschädigung an Pkw +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Rucksack geraubt und mit Pfefferspray gesprüht

Oberursel, Wiesenaustraße

Freitag, 24.05.2024, 18:45 Uhr

Am frühen Freitagabend befuhr der 16-jährige Geschädigte auf einem Elektroroller die Wiesenaustraße. Hier stellten sich drei männliche Täter vor den Roller, sprühten dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht und entrissen ihm seinen mitgeführten Rucksack.

Der Geschädigte kann zwei der drei Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1:

-männlich -ca. 16 Jahre -Guccikappe -grüne Trikotjacke -schwarze Jeans

Täter 2:

-männlich -ca. 16 Jahre -180cm bis 190cm -dunkle Hautfarbe

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus unter folgender Telefonnummer: 06171 /2712-0.

Körperverletzung in Linienbus

Oberursel, Adenauerallee

Freitag, 24.05.2024 21:48 Uhr

Am Freitagabend rempelte der Geschädigte versehentlich einen weiteren Fahrgast in der Buslinie 261 an. Dieser beleidigte den Geschädigten daraufhin und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend stieg der Täter mit vier weiteren Personen an der Bushaltestelle Adenauerallee aus dem Bus und entfernte sich in Richtung Stadtmitte.

Der Täter wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:

-männlich -ca. 18-25 Jahre alt -vermutlich afghanische Herkunft -schwarzes Oberteil

Zeugenhinweise hierzu werden an die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0 erbeten.

Körperverletzung durch Pfefferpistole auf Oberurseler Brunnenfest

Oberursel, Im Portugall

Samstag, 25.05.2024, 21:07 Uhr

Der 20-jährige Geschädigte wurde auf dem Oberurseler Brunnenfest durch vier Personen in ein Gespräch verwickelt. Im Rahmen des Gesprächs schoss einer der Personen mit einer Pfefferpistole ins Gesicht des Geschädigten, wodurch dieser verletzt wurde.

Die vier Personen wurden alle ähnlich und folgendermaßen beschrieben:

-männlich -ca. 180cm groß -Guccikappen -schwarze Bauchtaschen -südländisches Aussehen

Ein Täter trug zudem einen babyblauen Ganzkörper-Jogginganzug.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus unter folgender Telefonnummer: 06171 /2712-0.

Bei Schockanruf 10.000 Euro gefordert

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Tatzeit: Freitag, 24.05.2024, 10:00 Uhr

Die 92-jährige Geschädigte erhielt einen Anruf, in dem ein falscher Polizeibeamter eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro forderte, damit ihre Tochter nach einem durch sie verursachten Verkehrsunfall wieder freigelassen werden könne. Die Geschädigte begab sich daraufhin zu ihrer Bank, von dort wurde durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin die Polizei verständigt.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein! Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft werden sich bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Vertrauen Sie auch nicht auf die Displayanzeige Ihres Telefons. Die angezeigte "110" oder gar die Telefonnummer Ihrer örtlich zuständigen Polizeistation sind kein Garant für die Echtheit des Anrufs. Legen Sie vielmehr auf und kontaktieren Sie eigenständig Ihre Polizeistation oder den polizeilichen Notruf! So sind Sie immer an der richtigen Adresse! Lassen Sie sich hier auch auf keine Diskussionen mit den Anrufern ein! Und ganz wichtig: Sensibilisieren Sie darüber hinaus Ihre Familienmitglieder bezüglich der Betrugsmaschen, damit auch diese vor solchen Anrufen geschützt werden!

E-Bike entwendet

Tatort: 61352 Bad Homburg v.d.H., Frankfurter Straße Tatzeit: 18.05.2024 - 24.05.2024, 16:00 Uhr

Bisher nicht bekannte Täter entwendeten aus einem Fahrradkeller ein E-Bike. Am 18.05.2024 wurde es dort abgestellt. Am 24.05.2024 um 16 Uhr ist dann aufgefallen, dass das E-Bike im Wert von etwa 800 Euro entwendet wurde. Nähere Angaben zum E-Bike sind bisher nicht bekannt.

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Goethestraße Tatzeit: Freitag 24.05.2024, 17:00 Uhr bis Samstag 25.05.2024, 16:00 Uhr

Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf ihrem zugewiesenen Parkplatz vor der Garage. Durch bisher nicht bekannte Täter wurde die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen.

Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstanden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 zu melden!

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Unfallzeitpunkt: Sonntag, 26.05.2024, 02:36 Uhr Unfallort: 61381 Friedrichsdorf, Herrngartenstraße / Mainzer Straße

Ein 45-jähriger Mann aus Neu-Anspach befuhr die Herrngartenstraße aus Richtung Ober-Erlenbacher Straße kommend in Richtung Königsteiner Straße. Im Kreuzungsbereich Herrngartenstraße/Mainzer Straße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 56-jährigen Frau aus Friedrichsdorf und stieß mit ihr im Kreuzungsbereich zusammen.

Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden - beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: 61476 Kronberg im Taunus, Ulmenweg Unfallzeit: Samstag 25.05.2024, 18:57 Uhr

Am Samstag, den 25.05.2024 um 18:57 Uhr, lief ein 8-jähriges Kind aus Richtung eines Privatweges auf die Fahrbahn des Ulmenweges, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten.

Eine 62-jährige Autofahrerin, welche den Ulmenweg mit seinem PKW aus Richtung Fichtenstraße befuhr, konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig abbremsen und touchierte mit der Front des Fahrzeugs das Kind.

Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 60 Euro an der Brille des Kindes entstanden.

Das Kind wurde leicht verletzt.

Alleinunfall mit Motorrad

Unfallort: 61479 Glashütten, L 3023

Unfallzeit: Samstag 25.05.2024, 19:54 Uhr

Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr die L3023 aus Richtung Kittelhütte in Richtung Oberems. In einer Kurve kam er vermutlich aufgrund zu starker Schräglage von der Fahrbahn ab.

Der Motorradfahrer verletzte sich dabei leicht.

Am Motorrad ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstanden.

Vorfahrt missachtet und schweren Unfall verursacht

Oberursel, Feldbergstraße, Ecke Liebfrauenstraße Sonntag, 26.05.2024, 01:05 Uhr

In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 49- jähriger Taxifahrer die Liebfrauenstraße in Oberursel und beabsichtigte die Feldbergstraße zu kreuzen. Hierbei missachtete er das dortige Stoppschild und übersah einen 19-jährigen PKW Fahrer, der die Feldbergstraße in Fahrtrichtung Nassauer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, eines der Fahrzeuge wurde hierbei gegen den Mast der, zu diesem Zeitpunkt ausgeschalteten Lichtzeichenanlage geschoben, die hierdurch zerstört wurde. An beiden Fahrzeugen erstand erheblicher Sachschaden, sie mussten vor Ort abgeschleppt werden. Der 19-jährige Fahrer wurde nicht unerheblich verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

