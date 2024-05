POL-HG: Vermisstenmeldung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Einbrecher in gewerblichem Objekt unterwegs, Kronberg, Berliner Platz, Dienstag, 21.05.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 22.05.2024, 09:00 Uhr (fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher in Kronberg in eine Bar und ein Modegeschäft eingebrochen. Zunächst öffneten die Unbekannten ...

mehr