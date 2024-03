POL-BOR: Ahaus-Wessum - Zigarettenautomat Ziel von Dieb

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Windmühlentor; Tatzeit: zwischen 16.03.2024, 20.00 Uhr, und 17.03.2024, 07.00 Uhr; Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in Vreden ein geparktes Auto. Der Wagen hatte in einer Parkbucht an der Straße Windmühlentor gestanden, wo der Täter den Außenspiegel auf der Fahrerseite anging. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) ...

