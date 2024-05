PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hochwertiger Porsche entwendet +++ Erneut mehrere Türschlösser beschädigt +++ Fahrräder aus Kellerräumen gestohlen +++ Scheibe von Firmengebäude zerstört

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hochwertiger Porsche entwendet, Oberursel, Kantstraße, Mittwoch, 22.05.2024, 20:05 Uhr bis Donnerstag, 23.05.2024, 14:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wurde in Oberursel ein hochwertiger Porsche gestohlen. Am Mittwochabend hatte eine Frau den grauen Porsche Macan S mit dem amtlichen Kennzechen "HG-SR 2910" am Fahrbahnrand der Kantstraße abgestellt und verschlossen. Als man am darauffolgenden Mittag zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem knapp 70.000 Euro teuren Wagen jede Spur. Unbekannte hatten diesen zur Nachtzeit auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und waren damit geflüchtet.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Erneut mehrere Türschlösser verklebt, Oberursel, Seit Dienstag, 14.05.2024

(fh)In den vergangenen Tagen wurden in Oberursel erneut Türschlösser verklebt. Die Polizei ermittelt und geht aktuell von einem politischen Hintergrund aus. Seit dem 14.05.2024 kam es in Oberursel an sechs verschiedenen Tatörtlichkeiten zu Sachbeschädigungen, bei denen Türschlösser verklebt und so beschädigt wurden. In einem Fall war auch ein Briefkasten auf diesem Wege beschädigt worden. Aufgrund der jeweiligen Hintergründe der Geschädigten wird von einem politischen Motiv der unbekannten Person ausgegangen. Zum Schutz der Betroffenen wird die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zu den Taten und den Geschädigten machen. Seit dem Bekanntwerden dieser und gleichgelagerter Vorfälle aus dem laufenden Jahr ermittelt der polizeiliche Staatsschutz der Polizeidirektion Hochtaunus. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg.

3. Fahrräder aus Kellerräumen gestohlen, Oberursel, Gattenhöferweg, Bad Homburg-Dornholzhausen, Tannenwaldweg, Dienstag, 21.05.2024, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 23.05.2024, 08:30 Uhr

(fh)Sowohl in Oberursel, als auch in Bad Homburg-Dornholzhausen haben im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag Fahrraddiebe zugeschlagen. Im Gattenhöferweg in Oberursel brachen die Unbekannten die Haupteingangstür eines Mehrparteienhauses auf und betraten anschließend über den Keller die Tiefgarage. Dort brachen sie die Metalltür zum Fahrradabteil auf und entwendeten ein schwarzes Pedelec der Marke "Cube" samt Kindersitz. In Dornholzhausen gingen die Täter zwar weniger rabiat, aber dennoch genauso zielgerichtet vor. Unbemerkt und auf unbekannte Art und Weise betraten sie den Keller eines Mehrfamilienhauses im Tannenwaldweg und entwendeten dort aus einem unverschlossenen Kellerabteil ein Pedelec der Marke "Bergamont". In beiden Fällen gelang den Dieben mit ihrer Beute unbemerkt die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Scheibe von Firmengebäude beschädigt, Friedrichsdorf, Färberstraße, Mittwoch, 22.05.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 23.05.2024, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh beschädigte ein Vandale ein Firmengebäude in Friedrichsdorf. Am Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter der Firma in der Färberstraße fest, dass eine unbekannte Person das Gelände betreten, eine Sicherheitsscheibe beschädigt und so einen Schaden von etwa 2.000 Euro verursacht hatte. Nach der Tat war der oder die Unbekannte still und heimlich geflüchtet.

Hinweise zur Sachbeschädigung werden von der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

