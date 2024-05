POL-HG: Einbruch in Kiosk +++ Exhibitionist im Schwimmbad - Zeugen gesucht +++ Aus Gruppe heraus angegriffen +++ 53-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Kiosk, Schmitten, Niederreifenberg, Großer Feldberg, Montag, 20.05.2024 22:20 Uhr

(ew)In den späten Abendstunden des vergangenen Montags kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk auf dem Feldbergplateau im Schmittener Ortsteil Niederreifenberg. Drei bisher unbekannte Täter näherten sich um 22:20 Uhr fußläufig, aus Richtung der Landesstraße kommend, dem Kiosk. Um sich Zugang zu dem Kiosk zu verschaffen, wurde zunächst der Rollladen hochgeschoben, im Anschluss daran vermutlich eine Glasscheibe eingetreten. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Täter beobachten, wodurch diese von ihrem Tatvorhaben abließen. Die drei männlichen Täter flohen sodann in Richtung der Gaststätte "Feldberghaus" und anschließend in Richtung der Waldwege am Roten Kreuz. Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden: Zirka 1,70 - 1,80 Meter groß, 16 bis 18 Jahre alt, schlanke Statue, schwarze Haare. Zwei der Täter sollen oberkörperfrei gewesen sein, einer soll mit einem Pullover bekleidet gewesen sein. Alle drei Täter trugen eine Bauchtasche. Die Kriminalpolizei Bad Homburg ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06172 - 120 - 0 zu melden.

2. Exhibitionist im Schwimmbad - Zeugen gesucht, Bad Homburg, Seedammweg, Freitag, 17.05.2024, 20:35

(ew)Am vergangenen Freitag kam es in der Bad Homburger Seedammstraße zu einer sexuellen Belästigung durch einen Exhibitionisten - die Polizei sucht Zeugen. Um 20:35 Uhr lief eine 60-Jährige Dame, in Begleitung einer 76-jährigen, die Seedammstraße entlang. In Höhe des dort gelegenen Schwimmbads, bemerkte die 60-Jährige eine männliche Person am Zaun des Schwimmbadaußenbereichs. Diese habe der Geschädigten zugerufen, zugenickt und sein erregtes Glied durch den Zaun gesteckt. Zudem manipulierte der Exhibitionist an seinem Geschlechtsteil. Die Geschädigte beschrieb den männlichen Täter wie folgt: 20-30 Jahre alt, 180 cm groß, helle Hautfarbe, kurze/schwarze/gewellte Haare. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter 06172 - 120 - 0 entgegen.

3. Aus Gruppe heraus angegriffen, Bad Homburg-Gonzenheim, Am Bahnhof, Samstag, 18.05.2024, 01:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag wurde ein junger Mann am Bahnhof von Bad Homburg-Gonzenheim aus einer Gruppe heraus angegriffen. Den Angaben des alkoholisierten 19-Jährigen zufolge habe er sich mit zwei Begleiterinnen gegen 01:30 Uhr auf dem Vorplatz des besagten Bahnhofs aufgehalten. Plötzlich hätten drei Unbekannte seine Begleiterinnen aufdringlich angesprochen und so einen verbalen Disput mit ihm provoziert. In der Folge habe einer der Männer ihn zu Boden gerissen und geschlagen. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Stadtkern von Gonzenheim geflüchtet. Die beschriebenen Personen konnten von der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Der Geschädigte und seine Begleitungen wurden von einem Erziehungsberechtigten abgeholt. Der Schläger soll etwa 19 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 m bis 1,75 m groß gewesen sein und ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt haben. Er trug seine dunklen, vollen Haare zum Mittelscheitel und ein schwarz-weißes Oberteil. Seine beiden Begleiter waren etwa gleich alt, einer etwas kleiner und kräftig sowie orangefarben gekleidet, der andere deutlich größer. Letzterer trug ein graues Oberteil, eine Brille und war schlank.

Hinweise zu der Gruppe nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. 53-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt, Bad Homburg-Gonzenheim, Weinbergsweg, Montag, 20.05.2024, 22:55 Uhr

(ew)Am Montagabend kam es in Bad Homburg zur Kollision zweier PKW, bei der ein 53-Jähriger verletzt wurde. Ein 25-jähriger Frankfurter befuhr 22:55 Uhr mit einem PKW der Marke Volkswagen den Weinbergsweg, aus Richtung Seedamweg kommend, in Fahrtrichtung "Victoriaweg". Ein 53-jähriger Bad Homburger befuhr den Quellenweg, aus Richtung Rebenweg kommend, mit seinem Porsche in entgegengesetzte Richtung. Ersten Ermittlungen zu Folge missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt, sodass die beiden Fahrzeuge in Höhe der Kreuzung Weinbergsweg/Quellenweg seitlich gegeneinander kollidierten. Es entstand hierbei ein Sachschaden von insgesamt zirka 35.000 Euro, jedoch blieb es glücklicherweise bei dem 53-jährigen Porschefahrer bei leichten Verletzungen.

