PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Entwendeter City-Roller in Usingen +++ Unfall mit Schwerverletztem in Glashütten +++ Unfallflucht in Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

City-Roller entwendet

Tatort: Usingen-Eschbach, Schulstraße, Sportplatz Tatzeit: Sonntag, 19.05.2024, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr

Am Sonntag fand in Eschbach das Laubmännchenfest statt. Die Geschädigte stellte nachmittags ihren schwarz-grünen City Scooter der Marke Apollo ungesichert vor dem Eingangstor des Sportplatzes ab. Ein unbekannter Täter entwendete den Scooter im Wert von ca. 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Usingen unter Telefon 06081/92080.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Unfallort: Glashütten-Oberems, Hauptstraße Unfallzeit: Sonntag, 19.05.2024, 11:30 Uhr

Am Sonntagvormittag befuhr eine 66-Jährige mit einem braunen VW die Hauptstraße in Glashütten-Oberems. Sie kam aus Richtung des Reifenberger Wegs, bog nach links in die Wüstemser Straße ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden 68-jährigen Fahrradfahrer, der nicht mehr ausweichen konnte. Er prallte gegen die Beifahrerseite des VW und wurde schwer verletzt. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Rettungskräfte. Der Fahrradfahrer wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Oberursel, Richard-Wagner-Straße 2 Unfallzeit: zwischen Samstag, 18.05.2024, 22:00 Uhr und Sonntag, 19.05.2024, 13:00 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren weißen BMW am rechten Fahrbahnrand der Richard-Wagner-Straße. Das unbekannte Verursacherfahrzeug touchierte die Front des geschädigten Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter Telefon 06171/62400 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell