PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus +++ versuchter Diebstahl von Wärmepumpe +++ Trickdiebstahl +++ Schockanruf +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Versuchter Diebstahl von Wärmepumpe

61350 Bad Homburg, Im Lerch

Freitag, 17.05.2024, 23:45 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Abend des 17.05.2024 eine Wärmepumpe, welche auf einem Grundstück stand, in einen weißen Transporter zu verladen.

Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Bad Homburg Tel.: 06172/120-0 entgegen.

Bei Schockanruf 55.000 Euro gefordert

Frankfurter Sparkasse, Gartenstraße 22, 61449 Steinbach Freitag, 17.05.2024, 13:30 Uhr

Die 76-jährige Geschädigte erhielt einen Anruf, in welchem eine angebliche Rechtsanwältin 55.000 Euro forderte, damit der Sohn der Geschädigten nach einem durch ihn verursachten Verkehrsunfall wieder frei käme. Die Geschädigte begab sich sodann zur Bank, wo eine aufmerksame Bankmitarbeiterin die Polizei informierte.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein! Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft werden sich bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Vertrauen Sie auch nicht auf die Displayanzeige Ihres Telefons. Die angezeigte "110" oder gar die Telefonnummer Ihrer örtlich zuständigen Polizeistation sind kein Garant für die Echtheit des Anrufs. Legen Sie vielmehr auf und kontaktieren Sie eigenständig Ihre Polizeistation oder den polizeilichen Notruf! So sind Sie immer an der richtigen Adresse! Lassen Sie sich hier auch auf keine Diskussionen mit den Anrufern ein! Und ganz wichtig: Sensibilisieren Sie darüber hinaus Ihre Familienmitglieder bezüglich der Betrugsmaschen, damit auch diese vor solchen Anrufen geschützt werden!

Trickdiebstahl

61462 Königstein im Taunus, Frankfurter Straße Samstag, 18.05.2024, 12:40 Uhr

Am 18.05.2024 wurde eine Seniorin von einem, bislang unbekannten, Täter nach Wechselgeld gefragt. Obwohl die Seniorin dem Täter zeigte, dass sie kein Kleingeld in ihrem Portemonnaie hat, wühlte dieser trickreich in ihrem Portemonnaie und entwendete hierbei 350,- Euro. Die Dame merkte erst später, dass das Geld fehlt.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - Männlich - 40-45 Jahre - Ca. 1,70m - Normale Statur - Europäisches Erscheinungsbild - Dunkle kurze Haare - Undefinierbarer Akzent Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06171/2712-0 entgegen

Fahrraddiebstahl am Bahnhof Oberursel

Tatort: Bahnhof Oberursel, Nassauer Straße, 61440 Oberursel Tatzeit: Freitag, 17.05.2024, 8:45 Uhr -14:15 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde ein am Bahnhof Oberursel abgestelltes mehrfarbiges Mountainbike der Marke Trek entwendet. Hierzu wurde das Fahrradschloss durchtrennt, mit welchem das Fahrrad am Fahrradständer befestigt war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 850 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden!

Geldbörse aus Pkw entwendet

61440 Köhlerweg Oberurselhlerweg 10,

Donnerstag, 16.05.2024, 19 Uhr - Freitag, 17.05.2024, 7:30 Uhr Ein unbekannter Täter verschaffte sich in o.g. Zeitraum Zugang zum Pkw des Geschädigten, welcher in der Köhlerstraße abgeparkt stand. Aus einer darin befindlichen Geldbörse entfernte der Täter sämtliche Karten und entwendet dann die Geldbörse mitsamt Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Unfallzeitpunkt: Freitag, 17.05.2024, 19:28 Uhr Unfallort: K 726, zwischen Usingen und Pfaffenwiesbach Ein Mann aus Usingen befuhr die K 726 von Usingen kommend nach Pfaffenwiesbach, als er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Während am PKW, VW, ein Totalschaden entstand und dieser abgeschleppt werden musste, wurde der 21-jährige Fahrer, der allein im Fahrzeug saß, leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell