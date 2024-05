PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebe steigen unbemerkt in Wohnhaus und Keller ein +++ Einbruch in Optikergeschäft +++ Diebe durchwühlen Porsche und stehlen Fahrräder +++ Fußgänger angefahren und verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebe steigen unbemerkt in Wohnhaus und Keller ein, Oberursel, Hans-Thoma-Straße / Nassauer Straße, Donnerstag, 16.05.2024, 21:30 Uhr bis Freitag, 17.05.2024, 06:30 Uhr

(fh)In Oberursel sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in gleich zwei Wohnhäuser eingestiegen und haben Beute gemacht. Am Freitagmorgen fiel Bewohnern eines Mehrparteienhauses in der Nassauer Straße auf, dass Diebe in der Nacht zuvor mehrere Kellerräume durchsucht und eine Tasche sowie einen Werkzeugkoffer daraus entwendet hatten. In unmittelbarer Nähe, nämlich in der Hans-Thoma-Straße, kam es in der Nacht zu einem weiteren Einbruch. Hier war es den Tätern gelungen, ein Einfamilienhaus zu betreten und aus dem Kellergeschoss mehrere Kleidungsstücke und Werkzeug zu entwenden. Auch in diesem Fall flüchteten die Täter unbemerkt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise zum Einbruch unter der (06172) 120-0 entgegen. Die Polizei in Oberursel beschäftigt sich derzeit mit dem Diebstahl aus der Nassauer Straße. Hinweise können hier unter der Rufnummer (06171) 6240-0 abgegeben werden.

2. Einbruch in Optikergeschäft,

Neu-Anspach, Robert-Bosch-Straße, Donnerstag, 16.05.2024, 18:30 Uhr bis Freitag, 17.05.2024, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in ein Optikergeschäft in Neu-Anspach eingebrochen und haben dabei dutzende Sonnenbrillen gestohlen. Am Freitagmorgen stellten Mitarbeiter des Fachgeschäfts in der Robert-Bosch-Straße den Einbruch fest und informierten die Polizei. Den aktuellen Ermittlungen zufolge schlugen die Täter zur Nachtzeit die Scheibe einer Zugangstür im rückwärtigen Bereich ein, um so in das Geschäft zu gelangen. Dort angekommen wurde ein Regal beschädigt und die gelagerten Sonnenbrillen an eingepackt. Mit ihrer Beute gelang den Einbrechern daraufhin unbemerkt die Flucht.

Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Diebe durchwühlen Porsche und stehlen Fahrräder, Oberursel, Henricusstraße/Füllerstraße, Mittwoch, 15.05.2024, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 16.05.2024, 07:00 Uhr

(fh)In Oberursel hatten es Diebe zwischen Mittwoch und Donnerstag auf Fahrräder abgesehen. In der Füllerstraße betraten sie im Schutze der Dunkelheit den Hof eines Mehrfamilienhauses und ließen aus diesem ein weißes Pedelec der Marke "Centurion" mitgehen. Ebenfalls in Oberursel, diesmal in der Henricusstraße, öffneten Unbekannte einen in einer Einfahrt geparkten Porsche und durchwühlten diesen. Da sie dabei offenbar nicht auf Wertgegenstände gestoßen waren, nahmen sie anschließend aus derselben Einfahrt ein mit Schloss gesichertes Fahrrad an sich und flüchteten über alle Berge.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt in beiden Fällen Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Fußgänger angefahren und verletzt,

Bad Homburg, Dietigheimer Straße/Gluckensteinweg, Freitag, 17.05.2024, 07:50 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen wurde ein Fußgänger an einer Bad Homburger Kreuzung übersehen und angefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte ein 19-Jähriger gegen 07:50 Uhr die Dietigheimer Straße an einer für ihn grün zeigende Ampelanlage. Zeitgleich beabsichtigte ein 33 Jahre alter Autofahrer mit seinem Opel Corsa an der Kreuzung vom Gluckensteinweg in die Dietigheimer Straße abzubiegen, übersah dabei jedoch den querenden Fußgänger. Es kam zur Kollision zwischen Pkw und Fußgänger, bei dem letzterer verletzt wurde. Der 19-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

