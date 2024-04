PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schuppen aufgebrochen und Beute gemacht +++ Motorroller im Visier von Dieben +++ An roter Ampel mit Pkw zusammengestoßen

Limburg (ots)

1. Schuppen aufgebrochen und Beute gemacht, Weinbach, Heimest, Festgestellt: Montag, 22.04.2024, 19:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen wurde in Weinbach ein Schuppen aufgebrochen und aus diesem mehrere Gegenstände entwendet. Zu einem bislang noch nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt betraten die Diebe einen Garten in der Straße "Heimest" und machten sich an dem Schloss eines dort aufgestellten Schuppens zu schaffen. Nachdem es ihnen gelungen war, dieses zu knacken, entwendeten sie mehrere Gartengeräte, zwei Fahrräder, eine Musikbox und Akkus. Im Anschluss suchten die Täter mit ihrer Beute im Wert von fast 5.000 Euro unbemerkt das Weite.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Motorroller im Visier von Dieben,

Limburg, Eifelstraße, Montag, 22.04.2024, 21:40 Uhr bis 22:15 Uhr

(fh)In Limburg haben am späten Montagabend Unbekannte einen Motorroller gestohlen. Im Zeitraum von 21:40 Uhr bis 22:15 Uhr suchten die Täter ein Grundstück in der Eifelstraße auf und schoben von diesem den grünen Roller der Marke Gilera mit dem Kennzeichen "713 CJR" in unbekannte Richtung. Seitdem fehlt von dem Zweirad jede Spur, daher ermittelt die Polizei in Limburg und nimmt Hinweise zu den Dieben unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. An roter Ampel mit Pkw zusammengestoßen, Limburg, Bundesstraße 8/Elzer Straße, Dienstag, 23.04.2024, 16:50 Uhr

(fh)In Limburg ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Unfall, bei dem mehrere Insassen verletzt wurden. Gegen 16:50 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Hadamar mit seinem Golf die Bundesstraße 8 von Limburg nach Elz und näherte sich der Kreuzung zur Elzer sowie Koblenzer Straße. Dort zeigte ersten Erkenntnissen zufolge die Ampel für ihn "rot". Zeitgleich beabsichtigte ein 20-Jähriger aus Ellar mit seinem Mercedes die Kreuzung von der Elzer Straße in Richtung der Koblenzer Straße zu passieren. Der VW-Fahrer übersah Rotlicht und Mercedes und stieß seitlich in das Fahrzeug des Heranwachsenden. Bei dem Zusammenstoß wurden der 20-Jährige sowie zwei weitere Insassen seines Pkw leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war vor Ort zunächst nicht von Nöten. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf etwa 14.000 Euro.

