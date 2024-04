PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gartenhütte aufgebrochen +++ Motorrollerdiebe aktiv +++ Plastikschlange verursacht Polizeieinsatz +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Gartenhütte aufgebrochen,

Runkel-Schadeck, Am Rotweinberg, Montag, 22.04.2024, 02:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienst haben Unbekannte eine Gartenhütte in Schadeck aufgebrochen. Wie anhand einer Videoüberwachung nachvollzogen werden konnte, sind gegen 02:00 Uhr zwei Männer auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Rotweinberg" gelangt und haben dort die Tür der Gartenhütte gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren entwendeten die Täter eine Kettensäge der Marke "Stihl" und verschwanden dann mit ihrer Beute wieder. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf circa 400 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Grabkreuz gestohlen,

Mengerskirchen-Winkels, Am Buchholz, Samstag, 30.03.2024 bis Samstag, 20.04.2024

(wie) In den letzten Wochen ist ein Bronzekreuz von einem Grab in Winkels entwendet worden. Bisher Unbekannte begaben sich auf den Friedhof an der Straße "Am Buchholz" und dort zu einem Grab im westlichen Bereich. Von dieser Ruhestätte demontierten die Diebe ein circa 80 cm großes Bronzekreuz und entwendeten dieses. Mit ihrer Beute im Wert von circa 500 EUR verschwanden die Täter unerkannt.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.

3. Zwei junge Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt, Oberbrechen/Weilburg, Montag, 22.04.2024, 18:15 Uhr und Dienstag, 23.02.2024, 03:00 Uhr

(wie) Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hat die Polizei im Landkreis zwei junge Autofahrer erwischt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren waren.

In der Frankfurter Straße in Oberbrechen kontrollierte eine Streife gegen 18:15 Uhr einen grünen BMW. Schnell fiel den Beamten auf, dass der 20-jährige Fahrer aus Villmar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest erhärtete den Verdacht und zeigte den Konsum mehrerer illegaler Substanzen an, weshalb der Mann die Streife mit zur Dienststelle begleiten musste. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigen untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Im BMW fanden die Beamten noch Betäubungsmittel und stellten diese sicher.

Ähnlich erging es einem 25-jährigen Subaru-Fahrer in Weilburg. Dieser fiel einer Streife in der Frankfurter Straße auf, da er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Auch hier stellten die Beamten bei der Kontrolle Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum fest. Dem 25-jährigen Weilburger entnahm ebenfalls ein Arzt eine Blutprobe, weiter Auto fahren durfte er nicht mehr.

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich auf die Gefahren des berauschten Autofahrens hin. Das Fahren von Kraftfahrzeugen ist nach Drogenkonsum nicht zulässig und mit großen Gefahren verbunden. Die Konsequenzen können massiv sein und sind es nicht wert. Setzen Sie sich nicht ans Steuer wenn sie Alkohol oder andere Drogen zu sich genommen haben!

4. E-Bike aus Lagerraum gestohlen,

Runkel, Heerstraße, Montag, 22.04.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 23.04.2024, 10:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte ein E-Bike aus einem Lagerraum in Runkel entwendet. Der oder die Diebe begaben sich im Schutze der Dunkelheit auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Heerstraße und öffneten einen Lagerraum auf der Rückseite des Gebäudes. Aus diesem Raum wurde dann ein schwarzes E-Mountainbike der Marke "Cube" im Wert von circa 3.000 EUR gestohlen.

Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Motorrollerdiebe aktiv,

Limburg, Blumenröder Straße und Habichtstraße, Montag, 22.04.2024, 14:00 Uhr bis Dienstag, 23.04.2024, 09:00 Uhr

(wie) Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen sind in Limburg zwei Motorroller gestohlen worden. Vom Gelände einer Schule in der Blumenröder Straße verschwand ein blauer Roller der Marke "Honda". Von diesem fehlt bisher jede Spur. In der Habichtstraße in Linter haben Unbekannte in der Nacht einen roten Piaggio Motorroller aus einem Carport gestohlen. Diesen ließen die Täter jedoch in der Nähe beschädigt zurück, da sie das Zweirad aufgrund einer Wegfahrsperre nicht starten konnten.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Plastikschlange verursacht Polizeieinsatz, Bad Camberg, Beethovenstraße, Dienstag, 23.04.2024, 12:10 Uhr

(wie) Eine Plastikschlange hat am Dienstagmittag einen Polizeieinsatz in Bad Camberg ausgelöst. Die Bewohner einer Wohnung in der Beethovenstraße hatten in einem Zimmer eine Schlange entdeckt und waren aus den Räumlichkeiten geflohen. Eine Streife der Polizei wagte sich in die Wohnung und konnte kurz darauf Entwarnung geben: Es hatte sich lediglich um eine täuschend echt aussehende Plastikschlange gehandelt. Somit konnte die Familie beruhig wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

7. Fahrradcodierung der Polizei,

Weilburg, An der Backstania 3, Donnerstag, 25.04.2024, 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(wie) Am kommenden Donnerstag bietet die Polizei in Weilburg wieder eine Fahrradcodierung an. Präventionsspezialisten beraten Radfahrerinnen und Radfahrer von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Gelände der Polizeistation Weilburg, An der Backstania 3, und codieren die Zweiräder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bitte bringen Sie einen Eigentumsnachweis für ihr Fahrrad und einen Personalausweis mit. Die Polizei freut sich auf Ihren Besuch!

