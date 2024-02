Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Lingen (ots)

Am 17. Februar kam es in den Abendstunden zu einer Körperverletzung vor dem Eingangsbereich einer Diskothek an der Straße Schwarzer Weg in Lingen. Auf einer der Polizei zur Verfügung gestellten kurzen Videosequenz eines unbekannten Zeugen ist zu sehen, wie mindestens zwei Täter mehrfach gegen den Kopf eines jungen Mannes treten und schlagen. Der ca. 18-20-jährige junge Mann liegt dabei in Rückenlage vor dem Eingangsbereich. Er hat kurze dunkle Haare und ist von schlanker Gestalt. Er trägt dabei ein weißes Sweatshirt, eine dunkle Jeans und weiße Sneaker. Es befinden sich mehrere Anwesende zu dem Zeitpunkt vor der Discothek. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter 0591/870 zu melden.

