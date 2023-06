POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Niederbreitbach (ots) - In der Zeit vom 16.06.2023, 15:00 Uhr und 18.06.2023, 18:00 Uhr wurde in Niederbreitbach ein am Fahrbahnrand der Straße "In der Au" in Höhe der Hausnummer 2 abgeparkter weißer Transporter beschädigt. Offensichtlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den ordnungsgemäß abgestellten Transporter. Der Unfallverursacher konnte unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 02634/9520 ...

