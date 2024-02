Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Am Bagno/Trickdiebin stielt Halsketten

Coesfeld (ots)

Zwei goldene Ketten hat eine bislang unbekannte Trickdiebin bei einem Diebstahl in einem Altenwohnheim erbeutet. Die Unbekannte verschaffte sich unter dem Vorwand Handarbeiten zu verkaufen und Spenden zu sammeln Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin. In der Wohnung schaute sie sich zunächst Handarbeiten der Seniorin an und verließ die Wohnung kurze Zeit später fluchtartig. Bei einer Nachschau stellte die Bewohnerin den Diebstahl der zwei Ketten fest. Personenbeschreibung: weiblich, ca. 60-70 Jahre alt, ca. 160-165 cm groß, schwarz bekleidet und keine Zähne im Mund. Sie führte eine schwarze Umhängetasche mit. Der Diebstahl ereignete sich um kurz nach 12 Uhr. Zuvor hatte die Diebin bereits an mindestens einer anderen Wohnung geklingelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

