PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Katalysator ausgebaut und entwendet +++ BMW beschädigt und weitergefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus, Friedrichsdorf-Seulberg, Danziger Straße, Dienstag, 21.05.2024, 11 Uhr bis 13.45 Uhr

(ro)Am Dienstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Friedrichsdorf-Seulberg eingebrochen. Die Täter näherten sich über den rückwärtigen Bereich dem Anwesen in der Danziger Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher einen Tresor und verschwanden anschließend wieder. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 EUR. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Katalysator ausgebaut und entwendet, Kronberg, Schönberg, Am Buchrain, Donnerstag, 16.05.2024, 12:00 Uhr bis Dienstag, 21.05.2024, 16:30 Uhr

(he)Zwischen vergangenen Donnerstag und gestern Nachmittag bauten unbekannte Täter an einem in Kronberg-Schönberg abgestellten Pkw den Katalysator aus und flüchteten mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der blaue Polo stand in der Straße "Am Buchrain" im Bereich der Hausnummer 10. Im Tatzeitraum trennten die Täter mit entsprechendem Werkzeug den Katalysator aus der Abgasanlage und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

3. BMW beschädigt und weitergefahren, Oberursel, Bommersheim, Bommersheimer Straße, Dienstag, 21.05.2024, 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(he)Gestern kam es in Oberursel-Bommersheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein BMW beschädigt wurde und ein Schaden von circa 2.000 Euro entstand. Der graue Pkw vom Typ 530 stand zwischen 09:30 Uhr und 16:00 Uhr in der Bommersheimer Straße in Höhe der Hausnummer 26. In diesem Zeitraum entstand an der linken Fahrzeugseite ein Schaden; verursacht durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Hinweise auf dieses liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell