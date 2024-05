PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher in gewerblichem Objekt unterwegs +++ Herrenrad vor Schule entwendet +++ Fahrzeug von Dieben geöffnet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher in gewerblichem Objekt unterwegs, Kronberg, Berliner Platz, Dienstag, 21.05.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 22.05.2024, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher in Kronberg in eine Bar und ein Modegeschäft eingebrochen. Zunächst öffneten die Unbekannten gewaltsam das Fenster des Geschäftsgebäudes am Berliner Platz, um so in die Räumlichkeiten der Bar einzusteigen. Hier entwendeten sie eine Geldbörse samt Bargeld. Im Anschluss betraten sie das Bekleidungsgeschäft im Untergeschoss, bei dem sie allerdings nicht fündig wurden. Im Anschluss suchten die Einbrecher mit ihrer Beute unbemerkt das Weite.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Herrenrad vor Schule entwendet, Oberursel, Berliner Straße, Mittwoch, 22.05.2024, 10:50 Uhr bis 11:45 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag stahlen Unbekannte vor einer Oberurseler Schule in der Berliner Straße ein E-Bike. Im Zeitraum von 10:50 Uhr bis 11:45 Uhr hatte der Besitzer eines E-Bikes der Marke "Conway" Modell Xyron dieses mit einem Schloss gesichert auf dem Schulparkplatz abgestellt. Bei seiner Rückkehr fehlte von dem knapp 4.400 Euro teuren Zweirad jede Spur. Auch das Schloss war entwendet worden. Die Polizei in Oberursel ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6340-0 entgegen.

3. Fahrzeug von Dieben geöffnet, Oberursel, Homberger Landstraße, Freitag, 17.05.2024, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 22.05.2024, 08:30 Uhr

(fh)Zwischen Freitag und Mittwoch wurde in Oberursel ein geparktes Fahrzeug aufgebrochen. Zwischen Freitag, dem 17.05. und Mittwoch, dem 22.05. parkte der schwarze Peugeot 3008 in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses in der Homberger Landstraße. In einem unbeobachteten Moment traten die Diebe an den Pkw heran und öffneten diesen. Das Fahrzeug wurde von den Unbekannten durchwühlt und der Tatort anschließend wohl ohne Beute wieder verlassen.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat melden sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell