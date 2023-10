Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 18. Oktober 2023, hat sich in Bad Krozingen ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 46 Jahre alter Peugeot-Fahrer gegen 7.30 Uhr auf der B3 in Richtung Ehrenkirchen unterwegs, als er kurz vor dem Kreisverkehr an der Staufener Straße verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein nachfolgender ...

