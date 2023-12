POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 29 im Bereich Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Ein alkoholisierter Mann hat am Sonntag, 03. Dezember 2023, 11:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Harpstedt verursacht und dabei einen Mann leicht verletzt. Der 34-Jährige aus der Gemeinde Harpstedt befuhr mit einem VW die Logestraße in Richtung Schützenweg. Beim Linkseinbiegen in die Lange ...

