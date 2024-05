PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher auf frischer Tat ertappt +++ Randalierer bedroht Busfahrer +++ Exhibitionistische Handlung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher auf frischer Tat ertappt, Bad Homburg, Lindenweg, Dienstag, 28.05.2024, 18.18 Uhr

(ro)In Bad Homburg wurde ein Einbrecher am Dienstagabend bei einem Einbruch ertappt. Gegen 18.18 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass soeben in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Lindenweg eingebrochen worden sei. Der Unbekannte hebelte die Terrassentür auf und durchsuchte die Innenräume. Nach ersten Erkenntnissen verließ der Einbrecher, nachdem er von einem aufmerksamen Zeugen ertappt worden war, das Anwesen fluchtartig samt Beute in unbekannte Richtung. Ersten Ermittlungen zufolge hatte es der Täter auf Schmuck abgesehen. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden. Der Mann wird als etwa 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß mit normaler Statur beschrieben. Seine schwarzen Haare habe er nach hinten gegelt getragen. Bekleidet gewesen sei er mit einer dunkelblauen Weste, einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu der Person machen? Die Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Randalierer bedroht Busfahrer, Glashütten, Limburger Straße, Dienstag, 28.05.2024, 15.10 Uhr

(ro)Am Dienstagnachmittag hat in Glashütten ein 31-jähriger Mann in einem Linienbus randaliert und den Busfahrer bedroht. Der Randalierer schlug im Bus auf eine Geldkassette und eine Scheibe der Tür ein. Beide Gegenstände wurden hierdurch beschädigt. Währenddessen bedrohte er den Busfahrer, der ihn aufforderte den Bus zu verlassen. Nachdem der Täter sich in Richtung Kirchgasse entfernt hatte, rief der Busfahrer die Polizei. Die eingesetzten Beamten der Polizei Königstein konnten den Aggressor an einer Haltestelle vor der Kirche antreffen. Hier hatte er zuvor noch einen Mülleimer aus der Befestigung getreten. Der 31-Jährige wurde von der Polizeistreife festgenommen und musste in eine Fachklinik gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

3. Exhibitionistische Handlung, Usingen, An der Riedwiese, Montag, 27.05.2024, 9.15 Uhr

(ro)Eine Spaziergängerin meldete der Polizei in Usingen am Montag eine exhibitionistische Handlung. Die Frau war gegen 9.15 Uhr in der Straße "An der Riedwiese" unterwegs. Dort fiel ihr ein Mann auf, der an seinem Glied manipulierte. Sie konnte sich schnell entfernen. Der Mann wird als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und etwas korpulenter beschrieben. Er habe blonde Haare, helle Augen gehabt und einen Bart getragen. Bekleidet gewesen sei er mit einer dunklen Shorts sowie einem dunklen, vermutlich grünen T-Shirt. Die Polizei in Usingen nimmt unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

