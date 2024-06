PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann stirbt bei Verkehrsunfall, Ehefrau wird tot in der Wohnung aufgefunden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Ereignisort: 61352 Bad Homburg, Homburger Straße / Wetterauer Straße Ereigniszeit: Sonntag, 02.06.2024, 06:41 Uhr

Sachverhalt: Am Sonntag, den 02.06.2024, wurde gegen 06:41 Uhr in der Homburger Straße in Bad Homburg ein Verkehrsunfall gemeldet. Hierbei soll ein Audi mit einer Hauswand kollidiert sein. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 66 Jahre alten Fahrzeugführers feststellen. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar, hier bestehen statische Bedenken. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 100.000 EUR geschätzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An der Unfallstelle wurde eine Vollsperrung eingerichtet, die aktuell noch besteht. Beim Überbringen der Todesnachricht wurde dann die 61 Jahre alte Ehefrau des tödlich verletzten Fahrzeugführers tot in der Wohnung aufgefunden. Nach aktuellem Stand wird hier von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat bezüglich des Tathergangs die Ermittlungen aufgenommen.

