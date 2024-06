PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizisten nach Bedrohung angegriffen +++ Erneut mehrere Türschlösser verklebt +++ mehrere Anzeigen wegen Einbruch und Diebstahl +++ Auffahrunfall mit Verletzten +++ PKW kollidiert mit Baum

Hochtaunuskreis (ots)

Polizisten nach Bedrohung angegriffen

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Fußgasse Tatzeit: Samstag, 01.06.2024, 13:08 Uhr

Am Samstag, den 01.06.2024, kam es in der Fußgasse in Bad Homburg bei einer Ingewahrsamnahme zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Polizeibeamter verletzt wurde. Im Vorfeld kam es zu einer Bedrohung, in deren Nachgang ein 21 Jahre alter Wohnsitzloser in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierbei schlug, trat und spuckte er nach den eingesetzten Beamten und beleidigte sie zudem fortwährend. Für die Ingewahrsamnahme waren vier Polizeibeamte und der Einsatz eines Tasers erforderlich. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Der 21 Jahre alte Wohnsitzlose wurde nach einer medizinischen Untersuchung im Krankenhaus in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Erneut mehrere Türschlösser verklebt in Oberursel

Tatort: Stadtgebiet Oberursel

Tatzeit: Donnerstag, 30.05.2024 bis Sonntag, 02.06.2024

In den vergangenen Tagen wurden in Oberursel erneut Türschlösser verklebt. Die Polizei ermittelt und geht aktuell von einem politischen Hintergrund aus. Seit Jahresbeginn kam es in Oberursel an verschiedenen Tatörtlichkeiten zu Sachbeschädigungen, bei denen Türschlösser verklebt und so beschädigt wurden. Aufgrund der jeweiligen Hintergründe der Geschädigten wird von einem politischen Motiv der unbekannten Person ausgegangen. Der polizeiliche Staatsschutz der Polizeidirektion Hochtaunus betreibt die Ermittlungen. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, wenden Sie sich unter der Rufnummern +49 6171 2712 - 0 an die Kriminalpolizei Hochtaunus oder unter +49 6171 6240 - 0 an die Polizeistation Oberursel.

Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Friedrichsdorf

Tatort: Catharina-Dörrien-Straße, 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: Freitag, 31.05.2024, 23:00 Uhr bis Samstag, 01.06.2024, 09:30 Uhr

In der Nacht auf Samstag versuchte ein unbekannter Täter die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Da es ihm nach augenscheinlich mehreren versuchen nicht gelang, ließ er von der weiteren Tatausführung ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Bahnstraße Tatzeit: Freitag, 31.05.2024, 16:00 Uhr, Samstag, 01.06.2024, 18:08 Uhr

Ebenfalls in der Nacht auf Samstag wurde die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bahnstraße bei dem Versuch widerrechtlich einzudringen, stark beschädigt. Der Täter konnte die Eingangstür nicht überwinden, es entstand jedoch ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Wohnungseinbrüche in Kronberg

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Viktoriastraße Tatzeit: Samstag, 01.06.2024, 19:04 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstagabend, um 19:04 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Viktoriastraße in Kronberg im Taunus. Die Täter gelangten dabei über die Garageneinfahrt in den rückwärtigen Bereich des Hauses und hebelten dort zwei Eingangstüren auf. Im weiteren Verlauf begaben sich die Täter ins Innere des Hauses, bevor sie das Anwesen durch den ausgelösten Alarm fluchtartig, vermeintlich ohne Diebesgut, verließen. Bei der Flucht konnten die vermeintlichen Täter durch eine Zeugin gesichtet werden. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 20 Jahre alt, ca. 170cm groß, südländischer Phänotyp, schlank, dunkle Bekleidung, ein Täter trug eventuell eine Basecap.

Der Sachschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden aufgerufen sich bei der Polizei in Königstein unter +49 6174 / 92663-0 zu melden. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Talweg Tatzeit: Samstag, 01.06.2024, 20:00 Uhr - 23:40 Uhr

Ebenfalls am Samstagabend kam es im Talweg in Kronberg zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus. Nach erfolglosen Versuchen verschiedene Fenster aufzuhebeln, schlugen die unbekannten Täter eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere. Nach derzeitigem Stand verließen die Täter das Gebäude, ohne etwas zu entwenden. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden aufgerufen sich bei der Polizei in Königstein unter +49 6174 / 92663-0 zu melden. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Fahrraddiebstahl aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Jaminstraße Tatzeit: Mittwoch, 29.05.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 30.05.2024 14:50 Uhr

Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum vom Mittwoch, den 29.05.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 30.05.2024 14:50 Uhr in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Jaminstraße in Kronberg im Taunus. Die Täter drückten hierbei das Garagentor auf und gelangten so in den Kellerbereich. Dort angekommen hebelten die Einbrecher die verschlossene Tür zum Fahrradkeller auf und entwendeten das E-Bike des Geschädigten. Der Wert des Fahrrads wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat werden aufgerufen sich bei der Polizei in Königstein unter +49 6174 / 92663-0 zu melden. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Diebstahl aus Tiefgarage

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Bischof-Kaller-Straße Tatzeitraum: Donnerstag, 30.05.2024, 15:00 Uhr bis Freitag, 31.05.2024 15:00 Uhr

Unbekannte Diebe drangen im Zeitraum vom 30.05.2024, 15:00 Uhr bis 31.05.2024 15:00 Uhr in eine Tiefgarage in der Bischof-Kaller-Straße in Königstein im Taunus ein. Anschließend entwendeten die Täter einen Satz Sommer- und ein Satz Winterkompletträder und flüchteten in unbekannte Richtung. Der geschätzte Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Zeugen der Tat werden aufgerufen sich bei der Polizei in Königstein unter Telefon +49 6172 / 120-0 zu melden. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Unbekannte versuchen in Fahrradgeschäft einzubrechen

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Zimmersmühlenweg, Tatzeit: Donnerstag, 30.05.2024 bis Freitag, 31.05.2024

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht eine Tür aufzuhebeln. Da dies misslang, zogen die Täter unverrichteter Dinge ab. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, wenden Sie sich unter der Rufnummern +49 6171 2712 - 0 an die Kriminalpolizei Hochtaunus oder unter +49 6171 6240 - 0 an die Polizeistation Oberursel.

Einbruch in Kleingartenanlage

Tatort: Kleingartenanlage Brüningstraße, 61350 Bad Homburg Tatzeit: Donnerstag, 30.05.2024, 11:30 Uhr bis Freitag, 31.05.2024, 15:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind ein oder mehrere Täter unbefugt in zwei Kleingärten in der Brüningstraße in Bad Homburg eingedrungen. In beiden Fällen wurden Teile der Umzäunung durchtrennt und sich so der Zutritt verschafft. Im Anschluss wurden die Vorhängeschlösser von zwei Gartenhütten zerstört und mehrere Gartengeräte entwendet. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Diebstahl eines Ladekabels für E-Fahrzeuge

Tatort: 61273 Wehrheim, Dorfborngasse

Tatzeit: Mittwoch, 29.05.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 30.05.2024, 11:30 Uhr

Im Zeitraum von Mittwoch, den 29.05.2024, 18:00 Uhr bis zum Donnerstag, den 30.05.2024, 11:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Ladekabel für E-Fahrzeuge an der Ladestation in der Dorfborngasse in Wehrheim. Eine 62-Jährige stellte ihren E-PKW an der Ladesäule in der Dorfborngasse ab, um diesen aufzuladen. Der Täter überwand im Tatzeitraum die Verriegelung an der Ladesäule und entwendete sodann das Ladekabel des ladenden E-PKW. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Usingen unter Tel.: +49 6081 / 9208-0. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Diebstahl von Kleinkraftrad - Roller

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Im Dammwald Tatzeit: Freitag, 31.05.2024, 10:00 Uhr bis Samstag, 01.06.2024, 12:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Kleinkraftrad - Roller, in der Straße Im Dammwald in Friedrichsdorf entwendet. Der Geschädigte hatte den Roller auf seinem Grundstück abgestellt. Der Täter brach die vordere Schutzverkleidung auf, schloss den Roller kurz und entfernte sich, nachdem die Lenkradsperre überwunden wurde, in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Auffahrunfall am Fußgängerüberweg

Tatzeit: Freitag, 31.05.2024, 14:02 Uhr

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Ortsteil Anspach, Bahnhofstraße

Am Freitag, den 31.05.2024 gegen 14:00 Uhr kommt es in der Bahnhofstraße an einem Fußgängerüberweg zu einem Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 79-Jähriger Neu-Anspacher und seine 73-Jährige Beifahrerin befuhren mit ihrem PKW die Bahnhofstraße in 61267 Neu-Anspach. An einem dortigen Fußgängerüberweg bremste der 79-Jährige ab, um einen Fußgänger die Fahrbahn überqueren zu lassen. Dies bemerkte ein 21-Jähriger LKW-Fahrer zu spät und fuhr dem abbremsenden PKW auf. Der 79-Jährige sowie seine 73-Jährige Beifahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 9000 EUR.

PKW kommt von der Fahrbahn ab

Tatzeit: Samstag, 01.06.2024, 06:36 Uhr

Tatort: 61389 Schmitten, L3004/Kanonenstraße

Am Samstag, den 01.06.2024 um 06:36 Uhr kommt es auf der Kanonenstraße in 61389 Schmitten zu einem Alleinunfall mit hohem Sachschaden. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Kanonenstraße/L3004 in 61389 Schmitten und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß der 24-Jährige mit seinem PKW zunächst gegen einen Baum. Anschließend wird der PKW mehrere Meter weiter in den Straßengraben geschleudert, wo dieser mit zwei weiteren Bäumen kollidiert und zum Stehen kommt. Am PKW des 24-Jährigen entsteht Totalschaden. Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

