Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Unfall zwischen Motorradfahrer und Reh

Hochstadt (ots)

Am 13.04.2024 gegen 12:20 Uhr kam es auf der B 272 bei Hochstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Reh. Ein 26-jähriger Motorradfahrer befuhr die B 272 in Richtung Landau, als ca. 1000 Meter nach dem Ortsausgang Hochstadt ein Reh die Fahrbahn querte. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, erfasste das Reh und stürzte mit seinem Motorrad zu Boden. Der Motorradfahrer erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Reh erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Während der Unfallaufnahme musste die B 272 in beide Richtungen für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell