POL-HG: Einbruch in Supermarkt +++ Motorrad gestohlen +++ Fahrzeugaufbruch scheitert +++ Taschendieb erbeutet Bargeld

1. Einbruch in Supermarkt,

Neu-Anspach, Lilienthalstraße, Montag, 03.06.2024, 2.20 Uhr

(da)Am frühen Montagmorgen schlugen Einbrecher in Neu-Anspach zu. Gegen 2.20 Uhr warfen zwei Täter eine Glasscheibe eines Supermarktes in der Lilienthalstraße ein. Blitzschnell suchten sie daraufhin Zigaretten aus dem Kassenbereich im Wert von mehreren tausend Euro zusammen, um anschließend mit dieser Beute aus dem Verkaufsraum zu flüchten. Für ihre Flucht nutzten sie eine Limousine, vermutlich einen Audi. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Auffinden der Einbrecher. Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06171) 2712-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Motorrad gestohlen,

Bad Homburg, Gartenfeldstraße, Sonntag, 02.06.2024, 20 Uhr bis Montag, 03.06.2024, 7.30 Uhr

(da)In der Nacht auf Montag haben Unbekannte in Bad Homburg ein Motorrad gestohlen. Zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 7.30 Uhr parkte ein Leichtkraftrad, Beta RR 125 in schwarz-rot, in der Gartenfeldstraße, als sich Unbekannte am Rad zu schaffen machten und es entwendeten. Am Motorrad war zuletzt das Kennzeichen "HG-AS 22" angebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und erbittet unter der Rufnummr (06171) 2712-0 um Hinweise zu dem Motorrad und dessen Diebstahl.

3. Fahrzeugaufbruch scheitert,

Oberursel, Goldgrubenstraße, Donnerstag, 30.05.2024, 19.30 Uhr bis Samstag, 01.06.2024, 14.10 Uhr

(da)Zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag versuchten sich Fahrzeugaufbrecher an einem Auto in Oberursel. In diesem Zeitraum parkte ein grauer Porsche Macan in einer Parkbucht in der Goldgrubenstraße, als sich Unbekannte dem Fahrzeug näherten und versuchten, mit einem Metallgegenstand dessen Schloss aufzubrechen. Hierbei scheiterten sie jedoch und hinterließen aufgrund der dilettantischen Versuche einen rund 5.000 Euro hohen Schaden am Porsche. Die Kriminalpolizei ist nun mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer (06171) 2712-0 Hinweise entgegen.

4. Taschendieb erbeutet Bargeld,

Oberursel, Henchenstraße, Samstag, 01.06.2024, 10.45 Uhr

(da)Am Samstag erbeutete ein Taschendieb in Oberursel mehrere hundert Euro Bargeld. Gegen 10.45 Uhr befand sich ein 71-Jähriger auf der Henchenstraße, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser verwickelte den Oberurseler in ein Gespräch und bat ihn, ob er ihm Bargeld wechseln könne. Als der 71-Jährige daraufhin sein Portemonnaie zückte, gelang es dem Unbekannten, geschickt und unauffällig mehrere hundert Euro daraus zu entwenden. Im Anschluss entfernte sich der Dieb in Richtung Stadtmitte. Er wurde im Nachgang als schlank, mit kurzen dunklen Haaren und einem osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Er habe eine beige Regenjacke getragen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer (06171) 2712-0 Hinweise entgegen.

