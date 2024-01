POL-BO: Korrekturmeldung | Kiosk-Einbruch: Polizisten nehmen 42-Jährigen fest

Herne (ots) - Aufgrund einer Kundgebung am Montag, 8. Januar, kann es in Herne zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Von 8 bis 13 Uhr ist eine Standkundgebung mit mehreren Fahrzeugen auf der Castroper Straße geplant - betroffen ist der Bereich zwischen der Baarestraße und der Bruchstraße. Aufgrund der Versammlung sperrt die Polizei den Bereich in dieser Zeit voll. ...

