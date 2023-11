Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt

Meiningen (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 12:45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt Meiningen Nord in Richtung Helba. Ein Lkw Fiat kam aus Richtung Autobahn und ordnete sich zunächst nach rechts ein, um in Richtung Rohr/Meiningen abzubiegen. Dahinter fuhr ein 38jähriger in seinem Pkw und ordnete sich nach links ein, um in Richtung Meiningen - Helba weiterzufahren. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, wechselte der Lkw die Fahrspur plötzlich nach links und drücke den daneben befindlichen Pkw in die Mittelleitplanke. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer des Pkw leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 9.000 EUR geschätzt. Im Rahmen der aufwendigen Unfallaufnahme kam es zwischen 13:00 und 15:00 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um die Auffahrt zur A 71.

