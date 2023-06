Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Metalldiebe unterwegs

Ilbesheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag überstiegen zwei unbekannte Männer das Hoftor an einem Anwesen in der Hauptstraße, um dort abgelagertes Kupferkabel zu entwenden. Als der Hauseigentümer das Vorhaben bemerkte und sich in den Hof begab, flüchteten die unbekannten Täter zu Fuß in Richtung Gauersheimer Straße. Bei der anschließenden Nachsuche durch die Polizei, die auch durch einen Hubschrauber unterstützt wurde, konnte festgestellt werden, dass die Täter auf der Flucht die zuvor entwendete Beute verloren hatten. Die Täter selbst konnten nicht mehr gestellt werden. Täterhinweise erbittet die Polizei in Kirchheimbolanden.

