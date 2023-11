LPI-SHL: Sachbeschädigung auf dem Markt

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Verwaltungsgebäude in der Straße "Steinigte Äcker" in Zella Mehlis zu gelangen. An der Tür entstand dadurch ein Saschaden von etwa 500 Euro. Ins Gebäude gelangten die Täter nicht. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0306302/2023 beim ...

