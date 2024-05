POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Augsburg (ots) - Hochzoll - Im Zeitraum von Sonntag (19.05.2024), 16.00 Uhr bis Montag (20.05.2024), 11.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec in der Mittenwalder Straße am Kuhsee. Das Rad war mit einem Fahrradschloss gesichert. Es entstand ein Beuteschaden von rund 1.500 Euro. Hochzoll - Am gestrigen Montag (20.05.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr ein ...

