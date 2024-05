POL Schwaben Nord: Fahrräder entwendet

Augsburg (ots) - Hochzoll - Gerade nochmal Glück hatte ein SUP-Fahrer am Samstag (18.05.2024) auf dem Kuhsee. Ein Passant rettete ihn offenbar in größter Not. Gegen 15.20 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem SUP auf dem Kuhsee unterwegs. Als er ins Wasser stürzte, trieb sein SUP durch den Wind und wegen einer nicht verwendeten Leash ab. Da der Mann offenbar kein guter Schimmer war, geriet er in Not und konnte sich ...

mehr