POL Schwaben Nord: Handy wird Ladendieb zum Verhängnis

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (18.05.2024) verursachte eine Frau einen Unfall und flüchtete anschließend. Polizeibeamte hielten die betrunkene Fahrerin schließlich an. Gegen 11.30 Uhr war eine 61-Jährige mit ihrem Auto in der Amagasaki-Allee unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt zur Blücherstraße verlor die Frau offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Die Frau flüchtete ...

mehr