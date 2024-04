Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zigarette bringt 44-Jährigen ins Gefängnis

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Die Bundespolizei hat in der letzten Nacht in Oldenburg einen 44-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde kontrolliert, weil er verbotenerweise im Hauptbahnhof geraucht hatte. Jetzt sitzt er im Gefängnis.

Bundespolizisten war der Mann gegen zwei Uhr nachts aufgefallen, als er trotz Rauchverbotes im Hauptbahnhof genüsslich eine Zigarette rauchte. Die Beamten sprachen den Mann auf sein Fehlverhalten an und kontrollierten seine Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass der 44-jährige Lette per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.

Er war im Juni 2023 wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von 2.500 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen.

Da er den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, wurde der Mann von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell