Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unbeteiligter verletzt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Samstag (06.04.2024), gegen 18:50 Uhr, kam es im Bereich der Haltestelle in der Langenmantelstraße zu einer Körperverletzung. Ein 21-Jähriger wurde beim Einsteigen in die Straßenbahn von seinem Begleiter auf eine Auseinandersetzung aufmerksam gemacht. Als der 21-Jährige die unbekannten Personen ansprach, schlugen diese gemeinsam auf ihn ein und rannten anschließend davon. Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Rücken und Nacken.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, ca. 17 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, Vollbart, er trug ein khaki-farbenes Shirt und blaue Jeans

Täter 2: ca.15 Jahre, ca.170 cm groß, schlank, osteuropäisches/slawisches Erscheinungsbild, blaue Augen, kein Bart, trug einen dunkelblauen Nike-Jogginganzug

Zeugen, die Hinweise auf die beiden unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte, unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

