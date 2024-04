Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstähle von Kraftfahrzeugen

Augsburg (ots)

Fall 1: Oberhausen - Am 06.04.2024 stellte der Geschädigte gegen 14:30 Uhr seinen Roller in der Gumpelzhaimerstraße ab. Am 07.04.2024, gegen 00:40 Uhr, bemerkte er das Fehlen seines Fahrzeugs der Marke Jinlun. Das Frontlicht des Rollers funktioniert nicht, im Sitzfach befand sich ein schwarzer Helm mit klappbarem Visir. Die PI Augsburg 5 nimmt unter der Tel. 0821/323-2510 Hinweise entgegen.

Fall 2: Haunstetten - In Zeitraum zwischen 05.04.2024, 22:00 Uhr und 06.04.2024, 08:30 Uhr, wurde ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Her Chee in der Hofgartenstraße entwendet. Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Süd unter der Tel. 0821/323-2710 entgegen.

