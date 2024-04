Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (07.04.2024), gegen 02:10 Uhr, kam es im Bereich des Königsplatzes zu einem Körperverletzungsdelikt. Beim Eintreffen der Streifen konnten mehrere Zeugen und Geschädigte angetroffen werden. Ein 28-Jähriger hatte eine Platzwunde am Auge, ein 25-Jähriger erlitt Schwellungen im Gesicht. Die fünf unbekannten Täter flüchteten in Richtung Bürgermeister-Fischer-Straße, konnten jedoch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Ein Täter war ca. 18 Jahre alt, 160 cm groß, trug eine schwarze Weste und einen langen weißen Pullover, er hatte keinen Bart. Über die weiteren Täter ist nur bekannt, dass einer eine rote Jacke und einer eine blau-orange Jacke trug. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter der Tel. 0821/323-2110 entgegen.

