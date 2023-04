Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brücke beschädigt und geflüchtet

Einhausen (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines Sattelzuges befuhr Donnerstagmorgen die Werrabrücke in Einhausen in Richtung der Bundesstraße 89. Er blieb mit seinem Laster am Brückengeländer hängen und beschädigte dieses und zudem ein Verkehrszeichen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

