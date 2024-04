Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zu schnell unterwegs

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (06.04.2024), gegen 19:40 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein 55-Jähriger auf einem S-Pedelec auf, der mit etwa 45 km/h unterwegs war. Da an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann weder die erforderliche Führerscheinklasse AM besitzt, noch einen Versicherungsschutz für sein Pedelec. Bei der genaueren Betrachtung des Fahrzeugs konnte ein Gaszug am Lenker festgestellt werden. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab eine Maximalgeschwindigkeit von 89 km/h. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

