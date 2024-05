Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Betrunken unterwegs

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (18.05.2024) verursachte eine Frau einen Unfall und flüchtete anschließend. Polizeibeamte hielten die betrunkene Fahrerin schließlich an. Gegen 11.30 Uhr war eine 61-Jährige mit ihrem Auto in der Amagasaki-Allee unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt zur Blücherstraße verlor die Frau offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Die Frau flüchtete von der Unfallstelle. Eine Polizeistreife hielt die Frau kurze Zeit später in der Kurt-Schumacher-Straße auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,4 Promille. Die Fahrt war somit beendet und die 61-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme auf eine Polizeidienststelle begleiten. Der Fahrzeugschlüssel der Frau wurde zur Verhinderung einer erneuten Fahrt vorsichtshalber sichergestellt. Da bereits absehbar ist, dass das Verhalten der Frau zum Entzug ihrer Fahrerlaubnis führen wird, beschlagnahmten die Beamten auch deren Führerschein. Gegen die 61-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

