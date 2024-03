Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Vermeintlicher Flächenbrand gemeldet, Reichenau-Mittelzell, 22.03.2024

Reichenau (ots)

Eine Anwohnerin aus Allensbach entdeckte am Freitagabend, 22.03.2024. auf der anderen Seeseite am Ufer der Insel Reichenau ein Feuer und vermutete einen Flächenbrand. Die Feuerwehr wurde zur Hilfe gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde von der Integrierten Leitstelle Konstanz um 19:04 Uhr per Meldeempfänger zum Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte zunächst kein Feuer ausgemacht werden. Erst nach einer Erkundung in Richtung Strandbad in Reichenau-Mittelzell, entdeckte die Feuerwehr am Seeufer ein kontrolliertes Garten- bzw. Grill-Feuer. Da Feuerstelle durch den Grundstücksbesitzer betreut wurde, waren keine Maßnahmen durch die Feuerwehr notwendig. Sie konnte wieder einrücken.

Unter der Leitung von Zugführer Thomas Baumgartner waren 27 Einsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6 im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 19:49 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell