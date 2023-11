Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Alkoholisiert Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 21.11.2023, 8.45 Uhr beobachtete ein Polizist einen Autofahrer auf der Reinholdstraße in Füchtorf gegen den ein Haftbefehl bestand. Der Beamte hielt den 44-Jährigen an und stellte fest, dass dieser alkoholisiert war. Da der Füchtorfer absolut fahruntüchtig war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt. Des Weiteren wurde der 44-Jährige in Haft genommen. Er hätte der Erzwingungshaft entgehen können, wenn er die bestehende Geldstrafe bezahlt hätte. So ging es für den Füchtorfer von der Polizeiwache in eine Justizvollzugsanstalt.

