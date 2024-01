Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Holzschuppen ein Raub der Flammen, Reichenau-Mittelzell, 09.01.2024

Reichenau (ots)

Anwohner in Reichenau-Mittelzell, Bradlengasse, entdeckten am Dienstagmorgen, 09.01.2024, im Uferbereich des Campinplatz Sandseele ein Feuer an einem Gebäude mit brennendem Dachstuhl und riefen die Feuerwehr um Hilfe.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 06:22 Uhr per Meldeempfänger und Sirene von der Integrierten Leitstelle Konstanz zum Brandeinsatz per Meldeempfänger alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren zwei Holzschuppen im Uferbereich bereits im Vollbrand. Außerdem war das Feuer auf zwei Boote neben dem Schopf übergegriffen. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, zwei Trupps löschten unter Umluft unabhängigem Atemschutz mit Wasser aus zwei C-Rohren. Die Wasserversorgung erfolgte über eine Tauchpumpe aus dem angrenzenden Bodensee. Das Feuer konnte letztlich gelöscht werden, die Holzschuppen waren jedoch nicht mehr zu retten. Es handelte sich hier um die Lagerschuppen des Reichenauer Bootverleihs und Freizeitzentrums. Bei einem Schuppen blieben lediglich noch zwei Wände stehen. Auch die beiden Boote sind stark in Mitleidenschaft gezogen.

Unter Leitung von Kommandant Sebastian Böhler waren insgesamt 29 Feuerwehreinsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6 und zwei Mannschaftstransportwagen mit Mehrzweckanhänger im Einsatz. Mit vor Ort war die Feuerwehr Konstanz mit einem weiteren Löschfahrzeug HLF 20 und einer Drehleiter DLK 23-12, der Rettungsdienst und Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 08:16 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

