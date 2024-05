Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Wochenende wurde ein geparktes Auto beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Im Zeitraum von Samstag, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, (18./19.05.2024) stand ein Toyota geparkt in der Hessenbachstraße auf Höhe Hausnummer 17. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Toyota und fuhr anschließend davon. Der verantwortliche Fahrer bzw. die Fahrerin kümmerten sich nicht um die Schadensregulierung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen Unfallflucht und bitten unter Tel. 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

